На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Организаторы подарят билеты на концерт известного певца за усыновление телят

Организаторы концерта певца Джексона И предложили бесплатные билеты за опеку телят
true
true
true
close
ChinaImages/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организаторы концерта китайского певца Джексона И предложили бесплатные билеты на его выступление за опеку над телятами. Об этом сообщает scmp.com.

По данным издания, еще 24 июля билеты на концерт Джексона И в Шанхае были распроданы, однако организаторы дали поклонникам новую возможность попасть на выступление. Они сделали это в сотрудничестве с Центром развития общественного благосостояния в провинции Хунань.

Для получения билета фанат должен поучаствовать в программе по опеке телят. К примеру, он может усыновить восемь телят стоимостью 80 тысяч юаней (881,6 тысяч рублей по текущему курсу, «Газета.Ru») за один случайных билет. Два льготных билета обойдутся поклоннику в десять телят за 100 тысяч юаней (1 млн 102 тысячи рублей). «Лучшее» место на выступлении человек получит, если возьмет под опеку 12 телят за 120 тысяч юаней (1 млн 322,4 тысяч рублей).

Благотворительная организация рассказала, что после покупки будет выращивать телят два года, а затем сделает из них мясо. Затем «усыновитель» может либо получить сырую говядину, мясные закуски или сумму, которую они заплатили, вместе с прибылью от продажи мяса.

Ранее сообщалось, что внуку Джека Николсона может грозить тюрьма из-за обвинений в домашнем насилии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами