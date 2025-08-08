Организаторы подарят билеты на концерт известного певца за усыновление телят

Организаторы концерта китайского певца Джексона И предложили бесплатные билеты на его выступление за опеку над телятами. Об этом сообщает scmp.com.

По данным издания, еще 24 июля билеты на концерт Джексона И в Шанхае были распроданы, однако организаторы дали поклонникам новую возможность попасть на выступление. Они сделали это в сотрудничестве с Центром развития общественного благосостояния в провинции Хунань.

Для получения билета фанат должен поучаствовать в программе по опеке телят. К примеру, он может усыновить восемь телят стоимостью 80 тысяч юаней (881,6 тысяч рублей по текущему курсу, «Газета.Ru») за один случайных билет. Два льготных билета обойдутся поклоннику в десять телят за 100 тысяч юаней (1 млн 102 тысячи рублей). «Лучшее» место на выступлении человек получит, если возьмет под опеку 12 телят за 120 тысяч юаней (1 млн 322,4 тысяч рублей).

Благотворительная организация рассказала, что после покупки будет выращивать телят два года, а затем сделает из них мясо. Затем «усыновитель» может либо получить сырую говядину, мясные закуски или сумму, которую они заплатили, вместе с прибылью от продажи мяса.

