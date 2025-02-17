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Джек Николсон впервые за долгое время вышел в свет

Актер Джек Николсон впервые за два года появился на публике в шоу SNL
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Saturday Night Live/YouTube

Актер Джек Николсон впервые за долгое время вышел в свет. Об этом сообщает People.

16 февраля 87-летний актер посетил запись юбилейного выпуска передачи Saturday Night Live — SNL50.

Звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» был одет в черный пиджак, солнцезащитные очки и берет «Нью-Йорк Янкиз». Он представлял комика Адама Сэндлера.

«Леди и джентльмены, Адам Сэндлер», — сказал он.

В свою очередь, 58-летний Сэндлер заявил, что будет играть в честь Николсона.

«Джек сумел сегодня выбраться на люди! Люблю тебя, брат», — сказал артист со сцены.

Сэндлер и Николсон снялись в фильме «Управление гневом» в 2003 году.

Николсон никогда не вел Saturday Night Live, но был ведущим во время празднования 40-летия комедийного шоу в 2015 году.

В последний раз Николсона сфотографировали на публичном мероприятии в апреле 2023 года — тогда он смотрел, как «Лос-Анджелес Лейкерс» сражаются с «Мемфис Гриззлис» в плей-офф НБА. В том же году СМИ сообщали, что Николсон почти не выходит из дома и не общается со знакомыми.

Ранее Джиган поделился трогательным видео в постели с козой.

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