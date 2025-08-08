На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач не исключил, что у Галкина перестанет двигаться рука после ДТП

Ортопед Литвиненко: рука Галкина может полностью не восстановиться после ДТП
Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ортопед Андрей Литвиненко не исключил, что сухожилие на руке Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) не полностью восстановится после того, как юморист получил травму во время недавнего ДТП. Его слова передает aif.ru.

По словам специалиста, прогноз восстановления зависит от характера повреждения. При частичном разрыве сухожилия возможно консервативное лечение без хирургического вмешательства. Однако в случае полного разрыва необходима операция с последующим длительным периодом реабилитации.

«Очень часто это заканчивается тем, что формируется контрактура сустава, то есть не всегда 100 % эти сухожилия восстанавливаются. Инвалидом человек не становится, конечно, хотя все зависит от тяжести травмы», — рассказал эксперт.

Особую обеспокоенность, заявил Литвиненко, вызывает возможность отрыва фрагмента сухожилия во время аварии. В таком случае прогноз лечения становится неопределенным, и есть риск того, что кисть может остаться в фиксированном положении — согнутом или опущенном.

«То есть человек не сможет этой кистью какие-то бытовые вещи делать — взять стакан, поздороваться с человеком за руку, застегнуть пуговицу, расстегнуть молнию и так далее», — отметил он.

Накануне журналистка Божена Рынска заявила в Telegram-канале, что комика Максима Галкина сбила машина. Инцидент произошел, когда юморист ехал на велосипеде по улице Юрмалы. Во время ДТП Галкин соблюдал правила дорожного движения и был в шлеме.

Ранее Леонтьев впервые прокомментировал предстоящее выступление в Казани.

