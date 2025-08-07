Максима Галкина сбил автомобиль

Журналистка Божена Рынска заявила в Telegram-канале, что комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) сбила машина.

По данным журналистки, инцидент произошел три дня назад, когда Галкин ехал на велосипеде по улице Юрмалы. Отмечается, что артист соблюдал правила дорожного движения и был в шлеме. Во время ДТП комик повредил руку.

«Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима. Баба на старом «Фольксвагене» вылетела на Максима, даже не притормозив. Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия», — рассказала Рынска.

На данный момент самочувствие Галкина неизвестно.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Сам артист заявил, что к иноагентам себя не относит.

