На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Максима Галкина сбил автомобиль

Журналистка Рынска: комика Галкина сбил автомобиль
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Журналистка Божена Рынска заявила в Telegram-канале, что комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) сбила машина.

По данным журналистки, инцидент произошел три дня назад, когда Галкин ехал на велосипеде по улице Юрмалы. Отмечается, что артист соблюдал правила дорожного движения и был в шлеме. Во время ДТП комик повредил руку.

«Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима. Баба на старом «Фольксвагене» вылетела на Максима, даже не притормозив. Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия», — рассказала Рынска.

На данный момент самочувствие Галкина неизвестно.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Сам артист заявил, что к иноагентам себя не относит.

Ранее Шаляпин рассказал о влиятельных друзьях Пугачевой из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами