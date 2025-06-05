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Из фильма «Жизнь Чака» по Стивену Кингу вырезали бред персонажа о смене правительства в России

В России из фильма «Жизнь Чака» по Стивену Кингу вырезали диалог о смене правительства
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Red Room Pictures

Из российской версии фильма «Жизнь Чака», экранизации одноименного рассказа Стивена Кинга, вырезали сцену, в которой говорится о смене правительства в России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru», смотревший ленту на предпоказе.

В оригинальной версии диалога персонажи общаются о недавних событиях в мире, который движется к апокалипсису: «В России свергли правительство. Случилась четырехдневная война между Индией и Пакистаном. В Германии появился вулкан». При этом по сюжету картины все это — и события, и сам диалог — происходят в предсмертных фантазиях героя. В российском варианте «Жизни Чака» из диалога убрали именно слова про Россию, оставшуюся часть фразы не тронули.

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«Газета.Ru»

Драма «Жизнь Чака» вышла в России 5 июня. Подробнее о ленте Майка Флэнагана можно почитать в рецензии.

Ранее сообщалось, что более 40 американских фильмов выйдут в российский прокат в 2025 году.

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