Из фильма «Жизнь Чака» по Стивену Кингу вырезали бред персонажа о смене правительства в России

В России из фильма «Жизнь Чака» по Стивену Кингу вырезали диалог о смене правительства

Из российской версии фильма «Жизнь Чака», экранизации одноименного рассказа Стивена Кинга, вырезали сцену, в которой говорится о смене правительства в России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru», смотревший ленту на предпоказе.

В оригинальной версии диалога персонажи общаются о недавних событиях в мире, который движется к апокалипсису: «В России свергли правительство. Случилась четырехдневная война между Индией и Пакистаном. В Германии появился вулкан». При этом по сюжету картины все это — и события, и сам диалог — происходят в предсмертных фантазиях героя. В российском варианте «Жизни Чака» из диалога убрали именно слова про Россию, оставшуюся часть фразы не тронули.

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Драма «Жизнь Чака» вышла в России 5 июня. Подробнее о ленте Майка Флэнагана можно почитать в рецензии.

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