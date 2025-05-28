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Из российской версии «Мастера» со Стэйтемом вырезали русскую мафию и граффити «Украина»

Фильм «Мастер» подвергся цензуре в РФ из-за надписи об Украине и русской мафии
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Cedar Park Entertainment

Российская версия фильма «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли оказалась короче оригинала примерно на 32 минуты из-за вырезанных сцен. Об этом сообщает Telegram-канал «Комендант кинокрепости».

Из вступительных титров исчезли упоминания об исполнительных продюсерах проекта, украинцах Володимире Артеменко и Евгене Ступке. Также в РФ вырезали эпизод, в котором во время погони герой Стэйтема проезжает мимо стены с надписью «Украина» на английском языке. Кроме того, в российской версии убраны все упоминания о том, что главному герою противостоит русская мафия: вместо «Это русская мафия?» в дубляже звучит просто «Это мафия?», а также полностью исчезла сцена с аудиосообщением от капитана братвы на русском языке.

Накануне стало известно, что российские стриминги переозвучили фильм «Конклав» о тайнах Ватикана из-за закона об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а также вырезали сцены из ряда других зарубежных картин. В «Конклаве» заменили слово «геи» на «нетривиальные», что привело к полной потере смысла эпизода. А в другой сцене фраза «геи и разводы» приобрела звучание «нетрадиционные ценности».

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