Волочкова защитила Шаляпина после критики Гузеевой

Балерина Волочкова: в творчестве Шаляпина только добро
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова защитила певца Прохора Шаляпина после критики Ларисы Гузеевой. Артистку цитирует «Абзац».

Шаляпин исполнил песню «Единственная моя» на одном из телешоу, и сидящая в жюри Гузеева не оценила назвала композицию «старперской», а самого вокалиста — «пожившим».

Волочкова заявила, что Шаляпин позитивный человек, который «не хайпится на других людях и обожает женщин».

«В его творчестве только добро. Я не знаю, какая муха укусила Ларису Гузееву», — сказала она.

Балерина предположила, что секрет оценки Гузеевой может крыться «в возрасте» или в том, что она «утратила чувство юмора».

Песню «Единственная моя» написал в середине 90-х Олег Газманов. В 1997 году песню исполнил Филипп Киркоров.

Накануне Шаляпин рассказал о влиятельных друзьях Пугачевой из России.

Ранее Прохор Шаляпин высказался о Лайме Вайкуле.

