Волочкова «грациозно порхала за автобусом», едва не опоздав на рейс эконом-классом

Super.ru: Волочкова забежала на эконом-класс рейса из Петербурга — как ураган

Балерина Анастасия Волочкова попала в объектив камер во время перелета эконом-классом по маршруту «Санкт-Петербург — Москва». Артистка возвращалась с празднования 79-летия своего отца. Вырезку из поездки экс-примы Большого театра опубликовал Super.ru.

В публикации Telegram-канал характеризует Волочкову как «настоящий ураган» и демонстрирует кадры, где танцовщица «грациозно порхает за автобусом». На других видео артистка запечатлена в очереди в салоне самолета, а также в момент, когда она расположилась в кресле, закинув ноги на спинку соседнего сиденья.

Согласно информации Super.ru, перед поездкой в Санкт-Петербург Волочкова выступала в караоке-клубе в Сочи. По данным издания, гонорар за это выступление, составивший 1,5 млн рублей, должен был компенсировать расходы на свадьбу дочери.

4 августа в своем Telegram-канале Анастасия поделилась фотографией с матерью, сопроводив публикацию подписью: «Просто питерские. Мы у мамы дома».

Недавно Волочкова обвинила Шаляпина в предательстве. Она призналась, что хочет быть единственной избранницей артиста, так как лучше нее у нее никого не будет.

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