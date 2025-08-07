Жену продюсера Маликова избили после жалоб на зоонасилие

Жену продюсера Андрея Маликова Любовь Маликову избили в собственном доме после жалоб женщины на зоонасилие. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители продюсера.

По словам Маликова, что избиение произошло 6 августа в Подольске после мелкого конфликта с соседями.

«Вчера в нашу квартиру ворвались неизвестные нам люди: бритоголовый мужчина и женщина лет 40-45, схватили мою жену за волосы, выволокли за порог на лестничную площадку, стали наносить побои руками и ногами и вырвали много волос с головы. Я в этот момент ехал домой со встречи и опоздал на 10 минут до начала событий. В итоге моя жена была доставлена в больницу с многочисленными гематомами на голове, и других частях тела. Ее с давлением под 200 пришлось срочно везти в травмпункт», — рассказал он.

Пострадавшая объяснила, что во дворе дома давно стала замечать птиц с оторванными головами: воробьев, голубей, дроздов и скворцов.

«На днях я увидела, как маленькие девочки, лет 5-7 берут из наших кормушек корм, приманивают птиц и натравливают на них своего кота, а потом добивают этих птиц палкой... Ужасно. Ребята во дворе сказали, что маленькую девочку называют «Хищницей» и это не первый подобный инцидент. Вчера в 14:30 я шла домой из магазина и увидела эту девочку и ее старшую сестру. Подошла к ней и вежливо сделала замечание», — вспоминает Маликова.

Через 20 минут после этого, утверждает женщина, к ней в квартиру пришли «черноволосая женщина и бритоголовый мужчина».

«Женщина агрессивно спросила: «Это вы голубей кормите и моей дочери замечание сделали? После этого я пыталась закрыть дверь, но женщина и мужчина ворвались через порог нашей квартиры, схватили меня за волосы, вытащили на лестничную площадку, и начали избивать руками и ногами. Все это происходило при их детях, которых они взяли с собой. Моя дочь Анна схватила перцовый баллончик в прихожей и еле отбила меня от нападавших, распылив на них содержимое баллончика», — рассказала Маликова.

После этого нападавшие ушли. Семья написала заявление в полицию. Сейчас Любовь Маликова находится в больнице.

