Упавшую из окна звезду «Дома-2» избили неизвестные

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Дарья Лымарь пожаловалась в прокуратуру на сотрудников полиции, которые отказываются возбуждать уголовное дело об ее изнасиловании. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на адвоката девушки Дмитрия Клинкова.

В июле Дарья рассказывала журналистам, что договорилась о свидании с мужчиной за 200 тысяч рублей без интима. Он якобы жаловался на бессонницу и попросил просто уложить его спать, после чего попытался принудить девушку к оральному сексу и угрожал спустить на нее ротвейлера.

Спасаясь от насилия, девушка спрыгнула со второго этажа, после чего получила переломы позвоночника и ног и передвигалась на инвалидной коляске. По словам Клинкова, в полиции не приняли заявления о незаконном лишении свободы, насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании и разбое. Дело возбудили только по факту угрозы жизни, что не устроило девушку.

После этого, рассказывает адвокат, в квартиру Дарьи ворвались неизвестные и избили ее.

«Это оказалось не связанным с попыткой изнасилования и ее падением из окна», — добавил Клинков.

Дарья Лымарь участвовала в съемках «Дома-2» семь лет назад.

