Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить Гуфа на пропаганду наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале обвинила рэпера Гуфа (Алексей Долматов – настоящее имя) в пропаганде запрещенных веществ.

Мизулина считает, что в половине треков из альбома Гуфа «Город дорог» содержится «откровенная пропаганда наркотиков». Она заявила, что обратилась в МВД с просьбой провести проверку в адрес Гуфа и его творчества.

6 августа миллиардер Игорь Рыбаков признался, что не смог выкупить альбом «Город дорог» Гуфа (Алексея Долматова) из-за отказа владельца альбома, главы лейбла «Монолит Рекордс» Антона Пронина, заключить сделку.

Причина отказа от сделки, по словам предпринимателя, стало то, что он хотел удалить этот альбом со всех музыкальных площадок. Пронина не устроила такая дальнейшая судьба композиций.

31 июля PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев заявил, что предприниматель приобретает альбом «Город дорог» у Антона Пронина. Сумма сделки составляет 95 миллионов рублей. По словам бизнесмена, альбом якобы «романтизирует разгульный образ жизни среди молодежи».

