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Шаляпин о Вайкуле: «Бредят под капельницам на старости лет»

Певец Прохор Шаляпин посоветовал относиться к Вайкуле как к сумасшедшей
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Певец Прохор Шаляпин в беседе с NEWS.ru возмутился обсуждению певицы Лаймы Вайкуле.

Шаляпин заявил, что 71-летняя Вайкуле «кривляется, будто ей 16 лет», и пытается привлечь к себе внимание. По мнению артиста, Вайкуле стоит проявлять серьезное отношение и уважение к СССР.

«То, что они сейчас бредят под капельницами на старости лет, это уже никого не интересует. Мы должны меньше уделять им внимания. Лайма Вайкуле ничего не сделала, в отличие от Аллы Борисовны (Пугачевой), которую мы все-таки помним из тех лет. Лайма Вайкуле никогда такой ценности не несла. И то, что ее сегодня нет, никто не заметил. Простите, но взглянем правде в лицо», — поделился артист.

Певец Шаляпин считает, что стоит «оставить в покое» Вайкуле и подобных ей артистов. Он посоветовал относиться к ним как к сумасшедшим.

В 2022 году Вайкуле заявила, что «кормила СССР и Россию», выпуская свои диски. Исполнительница подметила, что получала всего 17 рублей за выступление на стадионе с 45 тысяч зрителей.

В конце 2024 года Вайкуле потеряла бизнес в России. Суд исключил артистку из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которую она открыла вместе с предпринимателем Ширзадом Мамедовым в двухтысячных.

Ранее Лайму Вайкуле предупредили об уголовном деле за проукраинские высказывания.

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