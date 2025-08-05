Шаляпин рассказал о влиятельных друзьях Пугачевой из России: «Работают на два фронта»

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с NEWS.ru, что артистка Алла Пугачева по-прежнему имеет влиятельных друзей в России.

«Они, так скажем, работают на два фронта. Вроде они и здесь деньги зарабатывают, понятно, на руководящих должностях. Телевизионные каналы многие возглавляют ее друзья. И в то же время они и с ней как бы», — рассказал исполнитель.

Шаляпин добавил, что он, как и многие другие, уважает «прошлую» Пугачеву. Он назвал Примадонну очень талантливым человеком. По словам певца, он чтит коллегу, несмотря на то, что та «перекрывала дорогу» некоторым артистам. Исполнитель заявил, что Пугачева устроила некие кланы «на развалах 90-х», которые влияли на судьбы музыкантов. Как отметил Шаляпин, он тоже пострадал от подобных кланов.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

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