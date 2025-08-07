Звезда сериала «Папины дочки» потерял единственное жилье из-за друга-юриста

Заслуженный артист России Андрей Казаков — звезда сериалов «Папины дочки», «Чернобыль», «Счастливы вместе», «Склифосовский» и театральный актер остался без единственного жилья из-за действий друга-юриста, который предположительно пытается уйти от ответственности на СВО. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам артист.

«Этого человека зовут Геннадий Констандогло. Он работал юристом на протяжение семи лет в московском театре «Мастерская П. Н. Фоменко», в котором я прослужил 30 лет. Он был не просто приятелем, а близким другом семьи. В какой-то момент ему стало известно о наших серьезных материальных трудностях, вызванных отсутствием работы и проблемами со здоровьем. Воспользовавшись этим, он уговорил меня с женой инвестировать в его бизнес — закупку театрального оборудования. Тем самым мы бы могли решить нашу финансовую проблему. Сначала он переводил нам денежные средства в течение нескольких месяцев, но потом стал пропадать, пока не признался, что денег нет»,— рассказал свою историю Андрей Казаков.

Однако актер не единственная жертва, от действий Констандогло пострадали десятки человек. Все они собственноручно отдали ему деньги после уговоров вложиться в выгодное дело. До сих пор они ждут возвращения своих инвестиций.

«Мы продали свое единственное жилье и все деньги перевели по реквизитам, указанным в договоре. Сейчас хотим вернуть хотя бы часть, так как остались без жилья и денежных средств. Мы с супругой не единственные пострадавшие — таких много. Мы подали заявление в полицию», — пояснил Казаков.

Уголовное дело заведено, но у главного бизнесмена, собравшего деньги со своих друзей, на данный момент нет даже статуса подозреваемого. Кроме того, Констандогло уехал добровольцем на СВО, по мнению пострадавших, с целью укрыться от правосудия. Ведь в случае заключения контракта с ВС РФ уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого приостанавливается. Однако если на предполагаемого мошенника будет заведено дело по тяжкому правонарушению, то от закона он скрыться не может.

Именно для этого и нужно объединить все дела в одно производство. По словам потерпевших, пока следствие затягивается и более того, есть другая важная проблема: уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица.

«Статус рассматриваемого дела в отношении неустановленного лица нарушает наши права потерпевших. Это создает риски, при которых виновные лица могут скрыться от органов следствия. Именно поэтому мы написали письмо президенту РФ и в Генеральную прокуратуру РФ. Пострадавшие просят генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова взять дело под свой контроль», — отметил Казаков.

