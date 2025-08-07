Звезда сериала «Чернобыль» лишился квартиры, доверившись другу-юристу. Пострадали десятки человек

Он дружил со своими жертвами по несколько лет, знакомил их с семьей и помогал устроить детей на работу, а потом под предлогом заработка и инвестиций в бизнес уговорил их отдать более 200 млн рублей. До сих пор десятки пострадавших ждут возвращения своих денег, а сам он признал долги и уехал на СВО. В числе ожидающих и заслуженный артист России Андрей Казаков — звезда сериалов «Чернобыль», «Папины дочки», «Счастливы вместе», «Склифосовский» и театральный актер, который остался без единственного жилья. О дружбе, которая переросла в нечто большее, — в материале «Газеты.Ru».

Втереться в доверие

Эта история может стать основой для голливудского сериала. Многолетняя дружба сейчас подробно разбирается и документируется следователями, так как все больше людей приносят заявления в полицию, рассказывая о том, как они лишились единственного жилья или последних денег на лечение матери. Все эти деньги они собственноручно отдали человеку, который уговорил их вложиться в выгодное дело. До сих пор они ждут возвращения своих инвестиций. Уголовное дело заведено, но у главного бизнесмена, собравшего деньги со своих друзей, на данный момент нет даже статуса подозреваемого. Поэтому мы будем называть его лицом, предположительно совершившим преступление, или просто «лицом».

«Этого человека зовут Геннадий Констандогло. Он работал юристом на протяжение семи лет в московском театре «Мастерская П. Н. Фоменко», в котором я прослужил 30 лет. Он был не просто приятелем, а близким другом семьи. В какой-то момент ему стало известно о наших серьезных материальных трудностях, вызванных отсутствием работы и проблемами со здоровьем. Воспользовавшись этим, он уговорил меня с женой инвестировать в его бизнес — закупку театрального оборудования. Тем самым мы бы могли решить нашу финансовую проблему. Сначала он переводил нам денежные средства в течение нескольких месяцев, но потом стал пропадать, пока не признался, что денег нет», — рассказал свою историю заслуженный артист России Андрей Казаков, который сейчас работает во МХАТе им. Горького, а также задействован в спектаклях Центра драматургии и режиссуры. Казаков также известен зрителям по сериалам «Чернобыль», «Папины дочки», «Счастливы вместе», «Склифосовский», «Ищейка», «Монтекристо» и другим.

Всего от действий «лица» пострадали более 20 человек, а общий ущерб составил более 200 млн рублей.

«Мы продали свое единственное жилье и все деньги перевели по реквизитам, указанным в договоре. Сейчас хотим вернуть хотя бы часть, так как остались без жилья и денежных средств. Мы с супругой не единственные пострадавшие — таких много. Мы подали заявление в полицию», — пояснил Андрей Казаков.

Другие пострадавшие рассказывают «Газете.Ru» похожие истории: сначала юрист заводил с ними знакомство, несколько лет втирался в доверие, выставляя себя очень обеспеченным человеком, а затем предлагал вложиться в его бизнес.

«С Геннадием Констандогло мы общались по работе два года, и я его считал своим товарищем. Он даже помог устроить на работу мою дочь. Но в какой-то момент он стал предлагать странные вещи: то купить землю, то еще что-то. Я отказывался. Но когда он мне стал рассказывать про закупки, связанные с театрами, я почему-то заинтересовался и решил инвестировать в это дело», — рассказал Егор Богатиков — еще один потерпевший.

Богатиков предполагает, что финансовая схема работала так: с потерпевшими составлялся договор займа на имя жены Констандогло. Все денежные средства проходили через счета ее ИП, после чего передавались Геннадию. Многие потерпевшие приносили деньги наличными и отдавали их ему в руки. На эти деньги он должен был закупать оборудование для театра и потом возвращать заем с процентами.

«Перед тем, как заключать договор займа, Геннадий и его жена присылали всем людям поддельные договоры по закупкам с театрами. А когда с них требовали возврата денежных средств, они присылали многим людям банковские платежные ведомости: «платеж в обработке», «платеж исполнен» и т. д. Как я выяснил позже, все это было подделкой», — рассказал «Газете.Ru» Богатиков.

По его словам, первые четыре месяца обещанные деньги поступали, как и было оговорено в договоре. Правда, с каждым месяцем сроки оплаты увеличивались.

«Сначала это были две недели, потом месяц, потом полтора. Он всегда находил какие-то оправдания: то финансовый кризис, то проблемы со здоровьем, то еще что-то. Потом я начал подозревать, что деньги идут не на театральные закупки. Я думал, что являюсь единственным инвестором, но потом узнал, что есть другие люди, и им Геннадий также не возвращает деньги», -— отметил Богатиков.

По словам потерпевших, каких-то инвесторов Геннадий находил сам, а кого-то приводила его жена.

«Ксения Владимировна Констандогло — жена Геннадия — познакомилась с моей супругой в фитнес-центре. Общалась, рассказывала, что ее муж бизнесмен, пыталась узнать, где мы работаем. Как только она добыла всю нужную ей информацию, то предложила познакомиться семьями. Каждый раз при встрече она напоминала о том, что ее муж бизнесмен и можно заработать деньги. В конце концов мы познакомились, и он буквально «залез мне под кожу», он умело подстраивался, «менял маски», чтобы втереться в доверие. В итоге история повторилась и со мной: я решил инвестировать в его театральные закупки. Сначала прибыль была, но потом он стал пропадать», — рассказал «Газете.Ru» Александр Обухов, который официально признан потерпевшим.

Дарья Штацкая, которая также пострадала от действий своего друга, подтвердила «Газете.Ru», что ее ситуация была похожей. Деньги ей были нужны срочно для лечения умирающей матери, и сейчас из-за их пропажи маму уже невозможно спасти. По ее заявлению заведено уголовное дело.

Степан (имя изменено по просьбе потерпевшего) также подтвердил «Газете.Ru», что его уговорили вложиться в прибыльное дело с условием удваивания суммы. Но он не получил ни одной выплаты.

Пострадавшая Людмила, которая просила не упоминать в статье свою фамилию, также не получила ни одной выплаты. Она отдала деньги на месяц, но сейчас уже прошло два года с тех пор, как долг должен вернуться, рассказала она «Газете.Ru». А Геннадий просто перестал выходить на связь.

И это далеко не все пострадавшие.

Обещания, обещания

«Геннадий Констандогло говорил, что задержки выплат укладываются в рамки гражданско-правовых отношений. «Вы можете судиться, подавать куда хотите, у нас с вами гражданско-правовые отношения», — вот его слова. Он утверждал, что не мошенник, так как возвращает деньги. Например, раз в три-четыре месяца он переводил по 100 тысяч рублей, но должен был миллионы. Конечно, он не знал, что мы можем объединиться и массово подать заявления. Если наши дела объединят, то дело будет рассматриваться как мошенничество, особенно учитывая сумму ущерба. У меня, например, ущерб составляет 20 млн рублей», — объяснил Богатиков.

Также он рассказал о действиях Геннадия после того, как тот узнал о «прозрении» многих своих кредиторов.

«Он сразу стал готовить план, как можно укрыться. Первое, что ему пришло на ум, это сделать себе невменяемость и придумать себе заболевание, связанное с психическим расстройством, к этому его подговаривал отец. Но провернуть это оказалось очень сложно. И тут, в сентябре 2024 года, выходит указ президента нашей страны в котором сказано, что судимые и те, кто находится под следствием, могут избежать наказания, если они заключат контракт с министерством обороны. Это стало просто вишенкой на торте. Он еще более активно стал искать себе инвесторов. Пик найденных вкладчиков пришелся на последнюю декаду 2024 года», — говорит Егор Богатиков.

По его словам, Геннадий, поняв, что собралась уже большая коалиция людей, которые написали заявления в полицию, не стал дожидаться, когда его начнут вызывать органы следствия, а просто уехал на СВО. По словам Богатикова, это не просто чутье, а богатый опыт, так как прошлое Геннадия изобилует событиями, которые будут интересны сотрудникам правоохранительных органов.

Его жена, по словам потерпевших, сейчас всячески отрицают свою причастность к делу и говорит о том, что ничего не знала про бизнес мужа и не имела к нему никакого отношения. А он сам отправился добровольцем на СВО, говоря, что таким образом хочет заработать и отдать долг. Однако потерпевшие уверены: он хочет избежать наказания.

«Газета.Ru» связалась с женой Геннадия — Ксенией Констандогло, которая подтвердила, что не имеет отношения к этой истории, в ней замешан только муж.

Геннадий Констандогло также мгновенно вышел на связь, написал ответ и несколько голосовых сообщений, в которых он сказал, что отправился на СВО. На вопрос по поводу долга актеру Андрею Казакову он заявил: «С Андреем Казаковым и Ириной я знаком не один год, у меня с ними договоренности в части финансов. Я на протяжении практически года взаимодействовал с ними, и регулярно они получали выплаты. В ноябре 2024 года у меня возникли финансовые трудности. С Андреем и Ириной мы это обсуждали неоднократно, и поэтапно я выплачивал им возникший долг с учетом процентов. В феврале 2025-го Андрей попросил написать расписку с учетом процентов на год, мы с Ириной и Андреем были в Osteria Mario на Баррикадной улице. 5 февраля я написал расписку. Расписка у ребят, я сделал фото расписки. Конечно же, я закрою полностью долг согласно расписке не позднее 5 февраля 2026 года (в расписке подписи моя и Ирины)».

Что касается других, в беседе с «Газетой.Ru» Геннадий Констандогло также заверил: деньги возвращать собирается.

Спасение на СВО

Как рассказал «Газете.Ru» Каро Жамкочян, председатель коллегии адвокатов «Жамкочян и партнеры», в случае заключения контракта с ВС РФ уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого приостанавливается.

«В последующем подозреваемый или обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности в случае награждения государственной наградой в период прохождения военной службы или увольнения по определенным основаниям, например, в силу предельного возраста или по состоянию здоровья», — рассказал адвокат.

Однако если на предполагаемого мошенника будет заведено дело по тяжкому правонарушению, то от закона он скрыться не может.

Именно для этого и нужно объединить все дела в одно производство. По словам потерпевших, пока следствие затягивается и более того, есть другая важная проблема: уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица.

«Статус рассматриваемого дела в отношении неустановленного лица нарушает наши права потерпевших. Это создает риски, при которых виновные лица могут скрыться от органов следствия. Именно поэтому мы написали письмо президенту РФ и в Генеральную прокуратуру РФ. Пострадавшие просят генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова взять дело под свой контроль», — отметил Андрей Казаков.

Поможет только шум

Расследование уголовных дел о мошенничествах связано с рядом практических сложностей в доказательстве вины, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Московской коллегии адвокатов «Клинков, Пахомов и Партнеры» Виктория Лезникова.

В первую очередь с проблематикой доказывания заранее возникшего умысла преступника, направленного на завладение чужим имуществом путем обмана либо злоупотребления доверием, поскольку именно наличие преступного умысла — это «барьер», отличающий мошенничество от гражданско-правовых отношений, связанных с неисполнением по объективным причинам договорных обязательств.

«По итогам изучения обстоятельств произошедшего с артистом Казаковым А.И. можно достоверно утверждать, что имеет место совершение в отношении него преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть мошенничества, совершенного в особо крупном размере, о чем свидетельствует наличие в органе предварительного следствия возбужденного уголовного дела. Указанное преступление согласно ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких. Максимальное наказание за него предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В данной ситуации преступники, входившие в состав группы лиц по предварительному сговору, либо организованной группы, что предстоит установить в рамках расследования с учетом степени организованности действий мошенников, имели заранее сформированный преступный умысел», -— отметила адвокат.

Как отметили Жамкочян и Лезникова, жертвой таких правонарушений может стать каждый.

«Мы живем в эпоху, когда каждый второй — инвестор. Биржи в смартфоне, реклама «пассивного дохода» на каждом шагу, курсы от гуру, которые «с нуля» обещают научить, как стать богатым. И на этом фоне расцветает одна из самых старых форм мошенничества — финансовые пирамиды под видом инвестиций. Известный актер Андрей Казаков, как и другие люди, поверили в сказку о быстром обогащении. Чем больше людей узнают об этом, тем меньше у них шансов будет вновь кого-то обмануть», — рассказал Жамкочян.

Если в возбуждении тяжкого уголовного дела будет отказано, необходимо обжаловать этот отказ в судебном порядке, — сказал Жамкочян.

Практика показывает, что последовательные жалобы, общественное внимание и публикации в СМИ могут повлиять на позицию правоохранительных органов и способствовать началу расследования, подчеркнул адвокат.

«Газета.Ru» направила запрос в СО ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы с вопросом об объединении дел и статусе подозреваемого, однако не получила ответа.

Преступления «на доверии»

Как рассказала «Газете.Ru» преподаватель МГППУ, криминальный психолог и полковник полиции в отставке Елена Шпагина, оценивая не конкретное уголовное дело, а подобные ситуации, которые время от времени возникают в обществе, — существуют социальные инженеры, чей конек — преступления «на доверии».

«Это преступники, которые втираются в доверие к людям. Так называемые преступления «на доверии». Оперативные сотрудники хорошо знают этот термин. У этих людей развит эмоциональный интеллект, но у них не развита эмпатия. Они очень хорошие манипуляторы, они прекрасно понимают психологию человека. Современный социальный инженер — это не просто манипулятор. Он использует различные техники психологического воздействия на людей», — рассказала специалист.

По ее словам, такие мошенники применяют различные методы, включая запугивание и создание иллюзии срочности, требуют немедленных действий. Это приводит к тому, что человек, находясь в состоянии стресса, совершает ошибки, доверяясь таким людям.

«В отличие от психологов, помогающих людям в трудных ситуациях, мошенник вместо этого обезличивает человека, рассматривая его как средство достижения своих целей, не задумываясь о моральных аспектах своих действий. Такие преступники не испытывают сочувствия к своим жертвам, и попасть под их «очарование» может каждый», — заключила психолог.