В Тбилиси прощаются с Эдуардом Шенгелаей

В столице Грузии началось прощание с кинорежиссером Эльдаром Шенгелаей. Об этом сообщает РИА Новости.
Гражданская панихида по режиссеру проходит в Сионском соборе в Тбилиси.
Шенгелаи не стало 4 августа. Ему было 92 года. О кончине режиссера сообщил Фонд Нато Вачнадзе — народной артистки Грузинской ССР, матери Шенгелаи.
Шенгелая пришел в кино в конце 1950-х годов. Среди его работ — «Белый караван», «Необыкновенная выставка» по дипломному сценарию Резо Габриадзе и «Чудаки». В 2018 году был удостоен премии «Ника» за лучший фильм стран СНГ и Балтии за картину «Кресло».
За заслуги в области искусства Шенгелая был удостоен звания народного артиста СССР и награжден многочисленными государственными премиями.
