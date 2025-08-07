В Тбилиси прощаются с Эдуардом Шенгелаей

Прощание с режиссером Шенгелаей началось в Сионском соборе в Тбилиси

В столице Грузии началось прощание с кинорежиссером Эльдаром Шенгелаей. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданская панихида по режиссеру проходит в Сионском соборе в Тбилиси.

Шенгелаи не стало 4 августа. Ему было 92 года. О кончине режиссера сообщил Фонд Нато Вачнадзе — народной артистки Грузинской ССР, матери Шенгелаи.

Шенгелая пришел в кино в конце 1950-х годов. Среди его работ — «Белый караван», «Необыкновенная выставка» по дипломному сценарию Резо Габриадзе и «Чудаки». В 2018 году был удостоен премии «Ника» за лучший фильм стран СНГ и Балтии за картину «Кресло».

За заслуги в области искусства Шенгелая был удостоен звания народного артиста СССР и награжден многочисленными государственными премиями.

