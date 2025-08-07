На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тбилиси прощаются с Эдуардом Шенгелаей

Прощание с режиссером Шенгелаей началось в Сионском соборе в Тбилиси
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «РИА Новости»

В столице Грузии началось прощание с кинорежиссером Эльдаром Шенгелаей. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданская панихида по режиссеру проходит в Сионском соборе в Тбилиси.

Шенгелаи не стало 4 августа. Ему было 92 года. О кончине режиссера сообщил Фонд Нато Вачнадзе — народной артистки Грузинской ССР, матери Шенгелаи.

Шенгелая пришел в кино в конце 1950-х годов. Среди его работ — «Белый караван», «Необыкновенная выставка» по дипломному сценарию Резо Габриадзе и «Чудаки». В 2018 году был удостоен премии «Ника» за лучший фильм стран СНГ и Балтии за картину «Кресло».

За заслуги в области искусства Шенгелая был удостоен звания народного артиста СССР и награжден многочисленными государственными премиями.

Ранее в «Электротеатре Станиславский» началось прощание с режиссером Борисом Юханановым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами