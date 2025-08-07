«Одна из главных миссий женщины»: Авербух поздравил Трусову с рождением ребенка

Призер Олимпийских игр Илья Авербух в беседе с «Газетой.Ru» поздравил фигуристку Александру Трусову с рождением первенца.

«Я только могу поздравить Сашу с прекрасной, одной из главных миссий женщины — и пожелать ее семье самого хорошего», — сказал Авербух. Он также добавил, что не может ничего сказать о будущей спортивной карьере Трусовой, так как «не является гадалкой».

21-летняя Александра Трусова 6 августа родила первенца. В августе прошлого года спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. В марте 2025-го стало известно, что пара ждет малыша.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра. Перед награждением призеров она отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что больше никогда не выйдет на лед.Трусова приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Ранее Трусова показала, как перешагивает семь раз через верблюда, чтобы вовремя родить.