Трусова показала на видео, как перешагивает семь раз через верблюда, чтобы вовремя родить

Трусова нарисовала верблюда и перешагнула через него, чтобы вовремя родить

Российская фигуристка Александра Трусова в своих соцсетях опубликовала видео, на котором показывает, как перешагивает через нарисованного верблюда семь раз, чтобы вовремя родить.

Это древняя традиция. Предполагаемая дата родов (ПДР) фигуристки — через пять дней. Трусова рассказала, что она полностью готова к родам.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Уже известно, что пара ждет мальчика.

Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова показала на видео, как занимается балетом на девятом месяце беременности.