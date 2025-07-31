Звезда «Дома-2» позвал Боню и Водонаеву в подтанцовку

Шоумен Меньщиков заявил, что споет трио с певицами Орловой и Бузовой

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Экс-участник шоу об отношениях «Дом-2» Степан Меньщиков утверждает, что позвал своих бывших коллег Ольгу Бузову, Алену Водонаеву и Викторию Боню в свой проект. Его цитирует NEWS.ru.

«Орлова с Бузовой уже подбирают репертуар, чтобы исполнить со мной трио. А Аленка со своими новыми зубами за 6 млн с Боней шьют себе костюмы на подтанцовку», — вероятно, пошутил шоумен.

До этого Меньщиков выразил мнение, что причиной одиночества Бузовой является ее собственный характер женщины-праздника, а мужчинам нужны домашние спутницы.

Накануне Бузова рассказала, что в школьные годы была прилежной ученицей, которая мечтала, чтобы ее похвалили.

По словам артистки, в школе ей хорошо удавались сочинения. Хотя в них встречались грамматические ошибки, изложение мыслей на бумаге давалось будущей звезде легко.

Ранее Бузова пожертвовала 50 тысяч рублей в белгородский приют, в котором находится 300 собак.