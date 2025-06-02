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Звезда «Дома-2» погибла в результате несчастного случая

В Карталах простятся с экс-участницей шоу «Дом-2» Кристиной Белой
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Экс-участница проекта «Дом-2» Кристина Белая погибла в результате несчастного случая в собственном доме. Об этом пишет chel.kp.ru.

Смерть 24-летней звезды телешоу наступила в ее родном городе — Карталах Челябинской области.

Близкие не комментируют распространившуюся в сети информацию о том, что девушка упала головой вниз, когда выбиралась из ванной.

«Я на данный момент услышала очень много версий, которые очень и очень далеки от правды. С Кристиной произошел несчастный случай», — написала на своей странице в социальных сетях подруга девушки Яна.

Прощание с Кристиной состоится 4 июня в Карталах.

Кристина Белая пришла на проект в апреле и пыталась построить отношения с участником проекта Никитой Гуранде. За несколько дней до трагедии она вернулась в Карталы.

«Газета.Ru» уже писала, при каких трагических обстоятельствах погибали другие звезды «Дома-2».

Ранее умерла автор песен советских звезд Дилором Омонуллаева.

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