На внука Аллы Пугачевой и его жену подали в суд

Предприниматель Олег Кацуба обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против жены Никиты Преснякова Алены Красновой. Об этом сообщила журналистка Алена Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник».

Кацуба требует с Красновой 2,3 млн рублей. Торговый дом Преснякова «Нико спорт», где Краснова также числится в должности гендиректора, выступает в деле третьим лицом.

По данным Мартыновой, Кацуба был бизнес-партнером звездной пары, но подробностей по делу пока нет.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

В октябре прошлого года СМИ сообщали, что компания Преснякова «Нико спорт» ушла в минус на 1 млн рублей в 2023 году. Life со ссылкой на SHOT утверждал, что большая часть процессов фирмы, которая занимается установкой спортивных площадок, заморожена.

Еще в 2022-м выручка компании четы младших Пресняковых составляла 10,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что София Ротару может выступить в России за 13 млн рублей.