«Что это шуры-муры?!»: Волочкова обвинила Шаляпина в предательстве

Балерина Анастасия Волочкова обрушилась с критикой на певца Прохора Шаляпина, который недавно женился в рамках проекта «Свадьба вслепую». По правилам, молодые люди должны сначала жениться, а спустя неделю принять решение – остаются они вместе или нет. Шаляпин остался со своей супругой Ольгой Вашуриной, чем вызвал неодобрение балерины, заявившей, что она до сих пор в него влюблена.

Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что хочет быть единственной избранницей артиста, так как лучше нее у нее никого не будет.

«Я вообще не понимаю, что это за шуры-муры новые! — возмутилась артистка. — Мы столько лет дружим, общаемся близко, любим друг друга, у нас была даже влюбленность, у меня к нему до сих пор остались чувства. Да, мы вряд ли будем вместе как пара, но я его обожаю как друга и не готова просто так отдавать».

Балерина подчеркнула, что не одобряет избранницу Шаляпина, а также возмущена самим фактом того, что он не предупредил ее о своем решении жениться. По ее словам, она надеялась, что это шутка, которую разыгрывают в рамках шоу, и не была готова, что все намного серьезнее, чем кажется. Волочкова добавила, что Шаляпин ее глубоко оскорбил, и заявила, что отказывается общаться с ним, пока он не принесет ей свои извинения.

Напомним, в конце июля сообщалось о свадьбе Шаляпина и Вашуриной на проекте «Свадьба вслепую». Вашуриной 37 лет, она — кондитер из Балашихи, победительница первого сезона шоу «Кондитер», соведущая Рената Агзамова в шоу «Кондитер». Замужем она никогда не была, воспитывает двух дочек: старшей Ладе 14 лет, младшей Марте — 11. Артист призавался, что прекрасно проводит время с супругой, назвал ее замечательной девушкой, а ее профессию – мечтой любого мужчины.

Ранее Шаляпин довел до слез новоиспеченную жену на рынке.