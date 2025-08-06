Сына Валерии уличили в избиении жены: «Лиане часто достается»

Блогерша и невестка певицы Валерии Лиана Шульгина могла попасть в больницу с ушибами не в результате случайного падения дома, а из-за действий супруга Арсения. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на подругу Шульгиной.

По словам источника, ситуация в семье Шульгиной не впервые выходит из-под контроля: «Лиане часто достается. Он весь в отца, вспыльчивый. Потом, правда, просит прощения, поездки дарит, шмотки, украшения».

Подруга знаменитости также предположила, что публикация фотографий с бригадой скорой помощи могла быть попыткой Шульгиной предупредить супруга о недопустимости повторения подобных ситуаций в будущем.

«Эти записи в соцсетях о падении и больнице — предупреждение ему, что больше она не станет терпеть и расскажет правду, если еще раз повторится», — сказала она.

3 августа Лиана Шульгина опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых она запечатлена на носилках в машине скорой помощи. По официальной версии, инцидент произошел из-за падения со стула, когда она пыталась поправить штору. В результате падения блогерша получила травму подбородка и начала страдать от сильных головных болей. По настоянию супруга была вызвана скорая помощь. Медики диагностировали серьезный ушиб, назначили обезболивающие препараты и рекомендовали соблюдать постельный режим в течение недели.

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