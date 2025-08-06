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Россияне стали слушать Оззи Осборна в пять раз чаще после кончины рокера

Популярность некоторых песен музыканта Осборна в РФ выросла на 1000%
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Jack Taylor/Reuters

Аналитики в Яндекс Музыке заметили большой прирост прослушиваний у песен Оззи Осборна за две недели, прошедшие после кончины музыканта. Статистикой платформа поделилась с «Газетой.Ru».

Самый стремительный рост по прослушиваниям за последние 2 недели показали треки «Tommy Aldridge Drum Solo» (1207%), «Outro» (1146%), «Goodbye To Romance (Spliced)» (1093%).

За это время пользователи платформы стали почти в пять раз чаще слушать песни рок-музыканта — количество прослушиваний выросло на 484% у сольных треков артиста. На 150% оно увеличилось у группы Black Sabbath.

В топ-5 самых прослушиваемых треков вошли «I Just Want You» (рост 585% за последние 2 недели), «No More Tears» (рост 285% за последние 2 недели), «Crazy Train» (рост 438% за последние 2 недели), «Mama, I'm Coming Home» (рост 548% за последние 2 недели), «Mr. Crowley» (рост 415% за последние 2 недели).

Мужская аудитория составляет 66% от общего числа ежемесячных слушателей артиста, при этом в основном его слушают мужчины от 25 до 44 лет.

Среди аудитории Black Sabbath мужчины составляют подавляющее большинство слушателей — 68%.

Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Ходить из-за состояния здоровья певец уже не мог и весь концерт провел в большом черном кресле. Ради последнего выступления Оззи группа Black Sabbath воссоединилась в оригинальном составе, а на фестиваль приехали мировые рок-звезды — Metallica, Slayer, Alice in Chains и другие.

Ранее сообщалось, что жена выбрала особое место для могилы Оззи Осборна.

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