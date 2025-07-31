Жена выбрала особое место для могилы Оззи Осборна

Вдова музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн исполнила последнюю волю мужа и выбрала особое место для его могилы. Об этом сообщает Daily Mail.

Могилу фронтмена Black Sabbath выкопают у озера неподалеку от его дома, являющегося памятником архитектур, в деревне Джорданс, графство Бакингемшир.

Прощание пройдет в частном порядке. Семья пригласила на него сэра Элтон Джона и фронтмена группы «Metallica» Джеймса Хэтфилда.

Сейчас на берегу озера возложен огромный венок с надписью: «Оззи [чертов] Осборн».

Накануне с Оззи Осборном простились в его родном городе Бирмингеме.

Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

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