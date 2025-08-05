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Названа причина смерти Оззи Осборна

Variety: причиной смерти Оззи Осборна стал острый инфаркт миокарда
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Ross Halfin/Black Sabbath

Британский рок-музыкант Оззи Осборн умер от острого инфаркта миокарда и внебольничной остановки сердца. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на официальное свидетельство о смерти.

В качестве сопутствующих причин смерти указаны ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией. Еще в 2019 году врачи выявили у Осборна болезнь Паркинсона.

Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Ходить из-за состояния здоровья певец уже не мог и весь концерт провел в большом черном кресле. Ради последнего выступления Оззи группа Black Sabbath воссоединилась в оригинальном составе, а на фестиваль приехали мировые рок-звезды — Metallica, Slayer, Alice in Chains и другие.

Ранее сообщалось, что жена выбрала особое место для могилы Оззи Осборна.

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