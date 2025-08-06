На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Буланова ответила, почему звезды «хамят» фанатам: «Просто плохое настроение»

Певица Буланова: артисты не фотографируются с фанатами ради безопасности
true
true
true
close
Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Певица Татьяна Буланова объяснила, почему артисты могут отказываться от совместных фотографий с фанатами, и призвала поклонников не расценивать такой отказ как проявление неуважения или «хамства». Ее слова передает Общественная Служба Новостей (ОСН).

По мнению Булановой, знаменитости — такие же люди, которым необходимо личное пространство. Звезда подчеркнула, что важно соблюдать баланс между публичной и частной жизнью, чтобы сохранить собственную идентичность.

«У каждого артиста есть свои причины для того, чтобы не делать фото с фанатами. Иногда это связано с личной безопасностью, а иногда с тем, что у человека может быть плохое настроение или он просто хочет сохранить свою личную жизнь», — поделилась она.

Недавно подобная ситуация возникла с рэпером Niletto, который попросил поклонников не подходить к нему за автографами и фотографиями, объяснив это тем, что такие встречи «высасывают энергию» и мешают ему создавать качественные треки. Это заявление вызвало волну критики в социальных сетях — некоторые фанаты напомнили артисту, что общение с поклонниками является частью его профессиональной деятельности.

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева также поделилась своим опытом общения с фанатами. Она призналась, что не всегда готова к контакту с поклонниками, и это связано не с усталостью от внимания, а со страхом.

«Они подходят по наивности, по простоте своей, может быть, даже из любви и обожания. Но меня это очень пугает. Я не хочу. Мне от этого тяжело», — пояснила Гузеева.

Ранее cтало известно, кого россияне считают главным маменькиным сынком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами