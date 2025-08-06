Буланова ответила, почему звезды «хамят» фанатам: «Просто плохое настроение»

Певица Татьяна Буланова объяснила, почему артисты могут отказываться от совместных фотографий с фанатами, и призвала поклонников не расценивать такой отказ как проявление неуважения или «хамства». Ее слова передает Общественная Служба Новостей (ОСН).

По мнению Булановой, знаменитости — такие же люди, которым необходимо личное пространство. Звезда подчеркнула, что важно соблюдать баланс между публичной и частной жизнью, чтобы сохранить собственную идентичность.

«У каждого артиста есть свои причины для того, чтобы не делать фото с фанатами. Иногда это связано с личной безопасностью, а иногда с тем, что у человека может быть плохое настроение или он просто хочет сохранить свою личную жизнь», — поделилась она.

Недавно подобная ситуация возникла с рэпером Niletto, который попросил поклонников не подходить к нему за автографами и фотографиями, объяснив это тем, что такие встречи «высасывают энергию» и мешают ему создавать качественные треки. Это заявление вызвало волну критики в социальных сетях — некоторые фанаты напомнили артисту, что общение с поклонниками является частью его профессиональной деятельности.

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева также поделилась своим опытом общения с фанатами. Она призналась, что не всегда готова к контакту с поклонниками, и это связано не с усталостью от внимания, а со страхом.

«Они подходят по наивности, по простоте своей, может быть, даже из любви и обожания. Но меня это очень пугает. Я не хочу. Мне от этого тяжело», — пояснила Гузеева.

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