Стало известно, кого россияне считают главным маменькиным сынком: «Излишне привязан к матери»

Женщины назвали персонажа Дадли Дурсля из цикла о Гарри Поттере типичным маменькиным сынком, а мужчины Митрофанушку, персонаж комедии «Недоросль». Об этом «Газете.Ru» стало известно из опроса, проведенного книжным сервисом Литрес и сетью книжных магазинов «Читай-город».

За героя серии Дж. Роулинг проголосовали 49% респонденток, а Митрофанушку из второе произведения Дениса Фонвизина женщины поставили на второе место (47%).Третье место с результатом в 42% голосов занял Тихон, действующее лицо пьесы «Гроза» Александра Островского. Топ-5 замыкают Бальзаминов («Женитьба Бальзаминова», Александр Островский) и Обломов, персонаж одноимённого романа Ивана Гончарова.

У мужчин первое место занял Митрофанушка из «Недоросля» — его выбрали 44% опрошенных. Вторым оказался Дадли Дурсль с результатом 40%. Третьим стал Тихон из «Грозы» — 36% голосов. В пятерку мужского рейтинга также вошли Бальзаминов и Драко Малфой. А вот Обломов, за которого голосовали женщины, у мужчин в топ-5 не попал и оказался лишь на седьмом месте с результатом в 9%.

«Все эти персонажи излишне привязаны к матерям и забывают о собственном выборе в жизни, подсвечивая читателям: любовь к родителям важна и прекрасна, но принимать решения нужно самостоятельно, разобравшись в себе», — прокомментировала результаты опроса редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

Опрос проводился в июле 2025 года. В нем приняли участие более 600 пользователей из разных городов России.

Ранее род Стюарт показал на концерте ИИ-изображение Оззи Осборна на небесах.