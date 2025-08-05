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Лариса Гузеева назвала себя слабой: «Я больше не выдержу разочарований!»

Телеведущая Гузеева заявила, что ее пугает общение с поклонниками на улице
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_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лариса Гузеева призналась в интервью изданию «Собака.Ru», что притворяется невидимой на улице, скрывая лицо за очками «от сумасшедших людей».

«Они лезут по наивности, по простоте своей, может быть, даже по любви, по обожанию. Но меня это очень пугает. Я не хочу. Мне от этого тяжело», — заявила актриса.

Гузеева подчеркнула, что не всегда готова общаться с поклонниками от страха, а не из-за усталости от любви. Она назвала себя живым человеком, которого тоже можно обидеть. По словам знаменитости, она «перестала держать удар» перед хейтерами с определенного возраста.

«На самом деле я слабая. То, что люди считывают, как мою жесткость или агрессию, к силе не имеет никакого отношения. Это от большой уязвимости. Я больше не выдержу разочарований», — отметила она.

Накануне стало известно, что Гузеева стала лицом нового выпуска журнала «Собака.Ru». На обложке 66-летняя телеведущая предстала в готическом образе: она была одета в объемный черный жакет из атласа, а образ дополняли вечерний макияж с угольно-черными стрелками и укладка с накладными черными локонами.

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