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На приехавшего на съемки в РФ Цекало пожаловались в ФНС: «Выводит деньги из страны»

Глава ФПБК Бородин призвал ФНС разобраться, как Цекало выводит деньги из РФ
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил в Telegram-канале, что подготовил ряд обращений в Федеральную налоговую службу (ФНС) против продюсера Александра Цекало.

Бородин уличил экс-супруга Лолиты Милявской в том, что тот «неплохо устроился», живя на две страны. Общественный деятель возмутился, что Цекало зарабатывает в России, а тратит деньги в США. Он назвал поведение продюсера «непатриотичным», а также напомнил, что артист является уроженцем Киева.

«Кто-нибудь слышал в целом позицию данного гражданина по поводу СВО в поддержку нашей страны? Если не ошибаюсь, ее нет от слова совсем. <…> Как говорится, получают деньги в России, а потом бегут за бугор их тратить», — написал Бородин.

Он уточнил, что попросил ФНС проверить, как Цекало ведет бизнес в России, а также то, как он «выводит деньги из страны».

5 августа сообщалось, что Цекало вернулся в Россию из США ради съемок проекта о чемпионской гонке по бальной латине. Накануне создатели проекта объявили о старте съемок, поделившись снимками со съемочной площадки — в том числе и с Цекало.

Ранее сообщалось, что завершивший карьеру Леонтьев впервые за 9 лет выступит в Казани по просьбе Крутого.

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