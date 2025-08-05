Цекало привез жену в Россию из США из-за съемок сериала

«Хуже и не скажешь»: продюсер Цекало вернулся в РФ из США ради съемок сериала

Продюсер Александр Цекало вернулся в Россию из США ради съемок проекта о чемпионской гонке по бальной латине. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На приложенных к посту кадрах Цекало вместе с супругой Дариной Эрвин прогуливаются с псом по Москве. Женщина одета в короткие легинсы коричневого цвета, розовые сабо на высокой платформе и черную толстовку. Цекало, в свою очередь, предстал на фото в футболке, джинсах, кроссовках и с большой черной спортивной сумкой.

«Хуже и не скажешь» утверждает, что продюсер «вернулся» в РФ с женой ради съемок сериала «Джайв», где главную роль исполнит Антон Васильев. Накануне создатели проекта объявили о старте съемок, поделившись снимками со съемочной площадки — в том числе и с Цекало.

В то же время СМИ сообщали о возвращении пары в Россию еще в мае 2025 года. Тогда знаменитостей заменили на премии АПКит.

Дарина Эрвин познакомилась с продюсером Александром Цекало в 2018 году. Вскоре они поженились. Сейчас супруги вместе живут в Лос-Анджелесе и не любят публичности. В апреле 2023 года СМИ сообщили, что Цекало негативно отреагировал на просьбу поклонницы в магазине сделать совместное фото.

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