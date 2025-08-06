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Брэд Питт купил особняк у гитариста The Killers

WSJ: Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк в Лос-Анджелесе за $12 млн
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Total Guitar Magazine/Getty Images, Lounis Tiar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актер Брэд Питт приобрел за $12 млн особняк в Лос-Анджелесе у гитариста и одного из основателей рок-группы The Killers Дэйва Кюнинга. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Особняк находится в престижном районе города Outpost Estates, где располагаются дома многих голливудских звезд. Общая площадь приобретенной Питтом недвижимости составляет порядка 779 кв. м. В особняке шесть спален, а вид из окон выходит на океан. На территории есть бассейн, огород и зона для барбекю.

Дэйв Кюнинг и его жена дизайнер Эмили приобрели особняк в 2021 году за $9,6 млн. Пара выставила дом на продажу в июне 2025 года за $14 млн.

В июне сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса разыскивает злоумышленников, ограбивших дом Брэда Питта. По версии правоохранительных органов, к ограблению причастны три человека, которые проникли в дом актера через окно и вынесли различные ценные предметы.

Ранее Брэд Питт рассказал, какими двумя актрисами был ослеплен.

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