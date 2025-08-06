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Украинского исполнителя Макса Барских могут не пустить в Россию

РИА Новости: украинский певец Макс Барских может иметь проблемы при въезде в РФ
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Украинского певца Макса Барских могут не пустить на территорию Российской Федерации. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах РФ.

По словам собеседника агентства, певцу могут отказать во въезде в Россию в связи с наличием на это оснований.

Макс Барских, чье настоящее имя Николай Бортник, стал известен в 2008 году благодаря участию в украинском шоу талантов «Фабрика звезд — 2». В 2010 году он стал обладателем премии MTV Europe Music Awards в номинации «Лучший украинский артист». В 2016 году стала очень популярной исполняемая Барских песня «Туманы».

В конце марта 2022 года Барских призвал устраивать в России акции против специальной военной операции. Кроме того, певец потребовал не исполнять на территории РФ свою музыку. По словам Барских, он занимался на Украине волонтерской деятельностью.

В настоящее время Барских покинул Украину и гастролирует по миру. В марте 20025 года сообщалось, что украинские власти объявили певца в розыск за уклонение от военной службы.

22 июля стало известно, что у певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию.

Ранее сообщалось, что не допущенным в РФ украинцам закрывают въезд в страну на десятки лет.

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