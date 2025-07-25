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Брэд Питт рассказал, какими двумя актрисами был ослеплен

Актер Питт признался, что его поразили коллеги по «Тельме и Луизе» Дэвис и Сарандон
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MGM

Голливудский актер Брэд Питт во время записи подкаста Джейсона и Трэвиса Келси «New Heights» рассказал о начале своей актерской карьеры. Его цитирует издание Independent.

По словам 61-летнего Питта, он был буквально ослеплен, встретив на съемочной площадке своих коллег по фильму «Тельма и Луиза» — Джину Дэвис и Сьюзан Сарандон.

Роль в «Тельме и Луизе» артист назвал прорывной для себя.

Недавно Питт рассказал, что ходил на собрания анонимных алкоголиков после развода с актрисой Анджелиной Джоли.

По словам Питта, его вдохновила открытость участников собрания. Актер признался, что почувствовал себя свободным» после показа своей «уродливой стороны». Он добавил, что решение ходить туда было непростым. Однако артисту требовалась «перезагрузка».

Накануне Брэд Питт высказался о новом романе своей экс-супруги Дженнифер Энистон.

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