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Медведь напал на татарскую певицу и ее команду

Медведь напал на команду татарской певицы Асаевой во время отдыха на природе
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asaeva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Медведь напал на команду известной татарской певицы и заслуженной артистки Башкортостана Гульназ Асаевой во время отдыха на природе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, утром 5 августа исполнительница вместе с музыкантами и сотрудниками своей команды выехала на природу. Поводом стал день рождения супруга певицы Вильдана Шамсутдинова, использующего псевдоним Вилли. На природе компания разожгла костер и стала готовить мясо. Судя по всему, медведь пришел на запах еды и набросился на отдыхающих.

Асаева выложила в соцсетях кадры с медведем, а также фотографию окровавленного мужчины в машине скорой помощи. По предварительным данным, после встречи с хищником пострадал концертный директор артистки — Вадим Фатхинуров.

В конце июля в Аллаиховском районе Якутии бурый медведь напал на местного жителя. Инцидент произошел возле протоки на реке Елань. Хищник напал на мужчину и покалечил его. Пострадавший получил множественные переломы. Животное проявило агрессию без видимых причин.

Ранее на Камчатке ликвидировали медведя, напавшего на туристку из Саратова.

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