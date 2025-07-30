В Якутии медведь едва не растерзал мужчину возле реки

В Аллаиховском районе Якутии бурый медведь напал на местного жителя, мужчина получил множественные переломы. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

Инцидент произошел возле протоки на реке Елань. Хищник напал на мужчину и покалечил его. Пострадавший получил множественные переломы, подробности о его состоянии неизвестны. Животное проявило агрессию без видимых причин.

«На основании рапорта старшего госинспектора Аллаиховской инспекции госэконадзора вынесено решение о регулировании численности охотничьих ресурсов, — сообщили kp.ru в Минэкологии Якутии.

Специалисты отправились в район, где произошло нападение, медведя решено ликвидировать. Хищника ищут охотоведы, местных жителей просят быть осторожными в лесу и около водоемов.

До этого в Якутии медведь вломился в дом со спящими людьми. Медведь пробрался на территорию частного дома, разгромил мусорные контейнеры и проник в постройку, где в этот момент спали женщина и двое детей. Соседи, услышав шум, начали кричать, якутянка проснулась и сумела выбежать на улицу, схватив одного из детей на руки. Второй ребенок остался в доме, хищник, напуганный шумом, не тронул его и сбежал в лес. Со двора его прогнали собаки.

Ранее на Камчатке ликвидировали медведя, напавшего на туристку из Саратова.