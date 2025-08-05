В Копенгагене потребовали убрать неприличную статую Русалочки

Агентство по дворцам и культуре Дании потребовало от властей убрать 14-тонную статую Русалочки в Копенгагене. Об этом сообщает The Guardian.

Спорная скульптура расположена в полукилометре от знаменитой статуи Русалочки 1913 года, изображающей героиню Ганса Христиана Андерсена.

Русалочку с большой грудью, которой грозит снос, установили в 2007 году. Изваяние размером 4 на 6 метров расположено в форте Драгор — бывшем морском укреплении Копенгагена.

Эксперты считают статую неприличной. Искусствовед Матиас Крюгер из газеты «Политикен» назвал статую «уродливой и порнографической». Священник и журналист Сорин Готфредсен написала в газете Berlingske следующее: «Воздвижение статуи, воплощающей мечту мужчины о том, как должна выглядеть женщина, вряд ли поможет многим женщинам принять свое тело».

Создатель скульптуры Питер Бех заявил, что не понимает критики, и указал на то, что грудь каменной фигуры пропорциональна ее масштабу.

Накануне сообщалось, что в Москве за пять дней разобрали скандальную скульптуру «Большая глина №4». До этого произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году.

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