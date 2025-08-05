«Люди плохие»: голос Скарлетт Йоханссон используют для отпугивания волков

Ссору актеров Йоханссон и Драйвера из «Брачной истории» стали включать волкам

В США сцену фильма «Брачная история» Ноа Баумбаха используют для отпугивания волков от пастбищ. Об этом сообщает Independent.

Фильм вышел в 2019 году и рассказывает о супружеской паре, которую играют Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер. Пара переживает развод и борется за опеку над сыном.

Министерство сельского хозяйства США выбрало сцену громкой ссоры между персонажами Йоханссон и Драйвера, чтобы защитить скот в Орегоне и Калифорнии. Отстреливать волков и причинять им иной вред как вымирающему виду нельзя, поэтому им транслируют звуковую дорожку этой сцены с дронов.

«Мне нужно, чтобы волки отреагировали и поняли, что люди — плохие», — объяснил руководитель местного Минсельхоза Пол Вулф.

Дроны также транслируют песню «Thunderstruck» группы AC/DC. За 85 дней количество нападений волков уменьшилось: в Южном Орегоне число задранных коров сократилось с 11 до двух за 85 дней.

В картине также снялись Лора Дерн, Алан Алда, Рэй Лиотта, Джули Хэгерти и Мерритт Уивер. Фильм «Брачная история» был номинирован на несколько премий, а Дерн получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

В июне Скарлетт Йоханссон объяснила, почему целовала коллегу на глазах у мужа.

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