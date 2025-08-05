На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Балерина Большого театра обвинила «Ледовые сезоны» в обмане

Гендиректор «Ледовых сезонов» Зылев признал проблему с выплатами за участие в своих шоу
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Балерина Большого театра Анастасия Смирнова обвинила в обмане организаторов шоу «Ледовые сезоны». Ее цитирует Telegram-канал Baza.

По словам Смирновой, зимой 2024–2025 годов она приняла участие в девяти ледовых шоу в рамках проекта «Ледовые сезоны». Из-за перепадов температуры девушка простужалась и могла сорвать свои выступления в театре, однако за работу ей якобы не заплатили.

«Мое тело очень сильно потело, потому что я двигалась, но ноги очень мерзли, так как в пуантах на подошве тонкая прослойка — это всего лишь ткань и клей. Мне очень обидно, что за такую работу мне не смогли выплатить деньги», — сказала она.

Девушка добавила, что спустя полгода после спектаклей ей перевели только треть обещанной по договору суммы, а другие участники якобы договоров не заключали и вообще не получили оплату за 30 выступлений.

Организаторы Станислав Зылев и Анастасия Голубева, добавила Смирнова, сейчас ищут артистов на новый сезон.

Гендиректор «Ледовых сезонов» Зылев признал проблему с выплатами на его шоу, добавив, что Голубева не имеет к этому отношения. Он объяснил, что подрядчики проекта еще не рассчитались с организаторами. Организатор надеется, что сможет осуществить выплаты с процентами и штрафами.

«Не знаю, зачем Настя выносит все это из избы. Такое в жизни бывает, мне кажется, что иногда оплата происходит позже», — заключил он, подчеркнув, что договоры заключались со всеми артистами и все они получат расчет к сентябрю «или чуть позже».

Накануне сообщалось, что Татьяна Буланова возьмет новых танцоров в свою вирусную подтанцовку. Как рассказал менеджер Булановой, сейчас уже есть сотни желающих присоединиться к коллективу.

Ранее концерт Олега Майами оказался под угрозой срыва на фоне скандала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами