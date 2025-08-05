Балерина Большого театра обвинила «Ледовые сезоны» в обмане

Гендиректор «Ледовых сезонов» Зылев признал проблему с выплатами за участие в своих шоу

Балерина Большого театра Анастасия Смирнова обвинила в обмане организаторов шоу «Ледовые сезоны». Ее цитирует Telegram-канал Baza.

По словам Смирновой, зимой 2024–2025 годов она приняла участие в девяти ледовых шоу в рамках проекта «Ледовые сезоны». Из-за перепадов температуры девушка простужалась и могла сорвать свои выступления в театре, однако за работу ей якобы не заплатили.

«Мое тело очень сильно потело, потому что я двигалась, но ноги очень мерзли, так как в пуантах на подошве тонкая прослойка — это всего лишь ткань и клей. Мне очень обидно, что за такую работу мне не смогли выплатить деньги», — сказала она.

Девушка добавила, что спустя полгода после спектаклей ей перевели только треть обещанной по договору суммы, а другие участники якобы договоров не заключали и вообще не получили оплату за 30 выступлений.

Организаторы Станислав Зылев и Анастасия Голубева, добавила Смирнова, сейчас ищут артистов на новый сезон.

Гендиректор «Ледовых сезонов» Зылев признал проблему с выплатами на его шоу, добавив, что Голубева не имеет к этому отношения. Он объяснил, что подрядчики проекта еще не рассчитались с организаторами. Организатор надеется, что сможет осуществить выплаты с процентами и штрафами.

«Не знаю, зачем Настя выносит все это из избы. Такое в жизни бывает, мне кажется, что иногда оплата происходит позже», — заключил он, подчеркнув, что договоры заключались со всеми артистами и все они получат расчет к сентябрю «или чуть позже».

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