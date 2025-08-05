Татьяна Буланова возьмет новых танцоров в свою вирусную подтанцовку

Shot: менеджер Булановой заявил, что у нее могут появиться новые танцоры

Певица Татьяна Буланова может взять новых танцоров в свою обретшую вирусную популярность подтанцовку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказал изданию менеджер Булановой, сейчас уже есть сотни желающих присоединиться к коллективу. При этом проверенные танцоры работают с певицей уже 25 лет, однако на концертах сейчас очень много молодежи, среди которой «есть самородки, которые прекрасно влились бы в коллектив».

Однако пока у певицы нет времени на кастинг, уточнил менеджер. На волне возросшей популярности график выступлений звезды стал очень плотным.

Танцоры Булановой покорили россиян своими необычными танцами накануне. В комментариях к завирусившимся видео пользователи написали, что танцоры «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку» и отметили их «бешеную энергетику».

Буланова заявила, что не видела публикаций с насмешками.