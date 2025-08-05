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В Израиле обнаружили место хранения библейских скрижалей

Daily Mail: археологи нашли место хранения библейского Ковчега Завета в Израиле
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Кадр видео: armstrongstinstitute/YouTube

Археологи нашли в Израиле место хранения Ковчега Завета, в котором, согласно Библии, лежали скрижали Моисея с десятью заповедями. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно писаниям Ветхого завета, Ковчег хранился в Скинии, святилище, построенном вскоре после исхода израильтян из Египта. Предполагается, что Скиния оставалась нетронутой почти тысячелетие до нашествия вавилонян на Иерусалим в 586 году до нашей эры.

По словам руководившего раскопками археолога Скотта Стриплинга, его коллегам удалось найти масштабное древнее сооружение, соответствующее по размерам Скинии, вместо которой в 400 году до нашей эры был возведен монументальный Иерусалимский храм.

«Структура ориентирована с востока на запад и разделена в соотношении 2:1, как описано в Священном Писании», — пояснил он.

Во время раскопок ученые нашли справа от здания более 100 тыс. костей животных, в основном овец, коз и крупного рогатого скота, что позволяет предположить, что все они были использованы для священных подношений.

До этого ученые возродили библейское дерево из 1000-летнего семени и доказали его целебные свойства.

Исследователи определили, что дерево может быть источником библейского «цори» — лечебного смолистого экстракта, упомянутого в книгах Бытия, Иеремии и Иезекииля.

Согласно исследованию, листья и стебли растения также были богаты скваленом, натуральным маслянистым веществом с антиоксидантными и сглаживающими кожу свойствами.

Ранее ИИ помог ученым понять, кто написал Ветхий завет.

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