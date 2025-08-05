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Звезда Бродвея умерла в 101 год

Скончалась 101-летняя певица и актриса Джейн Морган
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w87/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда Бродвея, певица, актриса и телеведущая Джейн Морган Вайнтрауб скончалась в Неаполе (штат Флорида, США). Об этом сообщает Deadline.

Смерть Джейн Морган наступила по естественным причинам, уточнила семья. Ей был 101 год.

«Наша любимая Джейн мирно скончалась во сне», — говорится в заявлении семьи.

Джейн Морган (настоящее имя Флоренс Кэтрин Карриер) родилась на свет в 1924 году. В 50-е годы она обрела известность с альбомом «The American Girl from Paris», а ее композиция «Fascination» из фильма «Любовь после полудня» стала всемирно известной. Она рекордсменка среди певиц, появившихся в шоу Эда Салливана — в телепередаче она участвовала 50 раз.

На Бродвее Морган появилась в мюзиклах «Безумства Зигфелда», «Шоу Джека Бенни», «Мэйм», «Кан-Кан» и «Джентльмены предпочитают блондинок».

В 1965 году она вышла замуж за продюсера Джерри Вайнтрауба, удочерила трех девочек и оставила эстраду в 1970-х годах, изредка выходя на сцену на благотворительных мероприятиях. Помогала мужу в работе над фильмами, включая «Одиннадцать друзей Оушена».

Ранее скончался худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов.

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