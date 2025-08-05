В парке Никола-Ленивец объяснили отмену фестиваля Signal

Парк Никола-Ленивец: Signal не может быть проведен на законных основаниях

Представители арт-парка Никола-Ленивец объяснили отмену фестиваля Signal («Сигнал»). Сообщение об этом появилось на сайте арт-парка.

В Никола-Ленивце напомнили, что 4 августа было озвучено официальное решение о порядке проведения фестиваля главой Дзержинского района Калужской области в социальных сетях о том, что не представляется возможным обеспечить согласование проведения фестиваля в ряде ведомств по вопросам безопасности.

«Это означает: на законных основаниях мероприятие не может быть проведено. Арт-парк Никола-Ленивец действует в правовом поле и выполняет требования властей по вопросам безопасности», — заявили в пресс-службе арт-парка.

Кроме того, представители Никола-Ленивца напомнили, что фестиваль не является проектом арт-парка и не имеет с ним финансовых взаимоотношений, и все вопросы о билетах, услугах (в том числе о кемпингах и другом жилье) следует адресовать организаторам по официальным каналам, указанным на сайте.

«Мы искренне сочувствуем всем, у кого сорвалась запланированная и долгожданная поездка», — обратились к посетителям фестиваля в арт-парке.

Вопрос о том, будет ли парк открыт для посещения с 14 по 18 августа, будет решен в ближайшее время.

Музыкальный фестиваль Signal должен был состояться 14 по 18 августа в Никола-Ленивце. 4 августа глава администрации Дзержинского района области Егор Вирков объяснил, что осуществление мероприятия может представлять угрозу для людей из-за атак БПЛА, и не согласовал проведение мероприятия.

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