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Запашный поставил точку в споре о запрете животных в цирке

Дрессировщик Запашный назвал цинизмом желание запретить животных в цирке
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поставил точку в споре о запрете животных на цирковой сцене. Его цитирует ТАСС.

По его словам, сейчас запроса общества на запрет животных в цирке нет.

«Я об этом говорю смело, потому что могу это быстро доказать — один из самых популярных вопросов, с которым обращаются в наш кол-центр: какие животные сегодня в программе? А второй: почему так мало?» — делится дрессировщик.

Требования запретить выступления животных в цирке он назвал политтехнологиями и политическим цинизмом. Запашный указал на то, что в Большом Московском цирке чуть больше 40 животных. При этом, продолжил он, политики беспокоятся о них а не о миллионах животных в ресторанах быстрого питания.

«То есть 40 животных мы прямо сильно как любим, а несколько миллионов животных — кур, коров, уток, кроликов, баранов, свиней, — почему-то никто даже не переживает за них, а это миллионы, а по всему миру это миллиарды», — говорит он.

Запашный предположили, что животных в цирке не запретят до тех пор, пока Россия будет придерживаться «курса на адекватность» общения и взаимодействия и с животными.

В начале 2025 года партия «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, запрещающий приобретение и передачу животных для цирков с целью остановить практику их эксплуатации. Примером такой ситуации является недавний случай в Новокузнецке, жители которого пожаловались на жестокое обращение с животными в приехавшем в город «Цирке Филатовых».

Ранее Запашный высказался об опасности роботов и ИИ в цирке.

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