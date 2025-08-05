Актриса Хохлова рассказала об отношении к ошибкам в жизни

Актриса Хохлова призналась, что научилась относиться к ошибкам как к части жизни

Актриса Ольга Хохлова призналась, что только с возрастом научилась воспринимать ошибки как неотъемлемую часть жизни. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на Национальной премии «Триумф года».

По ее словам, раньше она думала иначе, потому что в детстве и юности ее всегда учили тому, что нужно быть «хорошей». Она отметила, что из-за такой установки любое отклонение от идеального поведения казалось провалом.

Актриса уточнила, что ее дети помогли ей по-новому взглянуть на ошибки и научили относиться к ним спокойнее. Хохлова поделилась, что ее младшая дочь не боится перечеркивать записи в тетради и спокойно продолжает выступать на гимнастике, даже если что-то пошло не так.

«А я бы заплакала. Я бы, уронив мячик, заплакала. Ой, я не так сделала. Это плохо», — призналась она.

Актер Андрей Чадов («Живой», «Курсанты») до этого объяснил трехлетнюю паузу в съемках. Он сообшил, что ему постоянно что-то предлагают, но приходится отказываться, потому что он не хочет в этом участвовать. По словам 45-летнего артиста, он реализовывает свои актерские амбиции в театре.

Ранее сообщалось, что звезда «Папиных дочек» пожалел, что снялся в продолжении.