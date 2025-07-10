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Звезда «Папиных дочек» пожалел, что снялся в продолжении

Актер Самойленко назвал ошибкой съемки в продолжении «Папиных дочек»
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Актер Александр Самойленко заявил в разговоре с порталом «Страсти», что пожалел о съемках в продолжении «Папиных дочек».

Самойленко уточнил, что сыграл в одном эпизоде, потому что его уговорили. Позже, как отметил актер, он понял, что совершил ошибку. Артист считает, что ему не стоило соглашаться участвовать в новом проекте. Он назвал бессмысленным вступать в одну и ту же воду.

Самойленко не понравился первый эпизод «Папиных дочек. Новые».

«Хотя бы формат был понятен. А сейчас еще кино снимают. Мне кажется, это не та история. Хотя она нравится зрителям, раз снимают. У каждого свой вкус», — поделился артист.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября 2023 года. В новых сериях Веник оказался на месте Сергея Васнецова из оригинального шоу — его и детей бросила жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодой отец самостоятельно воспитывает девочек.

Премьера последнего на данный момент третьего сезона шоу состоялась 2 января 2025 года. В нем Веник скрывает от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара попадает в нелепые ситуации.

Ранее звезда «Папиных дочек» рассказала, на что пошла ради съемок в фильме.

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