Андрей Чадов объяснил трехлетнюю паузу в съемках

Актер Андрей Чадов признался, что ему три года предлагают посредственные роли

Актер Андрей Чадов («Живой», «Курсанты») объяснил трехлетнюю паузу в съемках. Его цитирует mk.ru.

«Конечно, постоянно что-то предлагают, но приходится отказываться — не хочу просто в этом участвовать», — поделился он.

По словам 45-летнего артиста, он реализовывает свои актерские амбиции в театре.

«А вот зачем играть в каких-то посредственных кинопроектах, я не понимаю», — сказал Чадов.

Сейчас актер ждет и ищет подходящую роль.

В апреле актер Иван Моховиков признался, что остался без работы после съемок в «Солдатах». По его словам, пауза в карьере продолжалась в течение двух лет. Актер поделился, что изначально тяжело переживал это, а после — самостоятельно придумывал себе проекты.

Ранее сообщалось, что в России снимут фильм о заменившем вдовцу жену искусственном интеллекте.