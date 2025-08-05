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Фанаты Oasis назвали причину несчастного случая на концерте

The Guardian: упавший на концерте Oasis мужчина мог быть пьян
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Suzanne Plunkett/Reuters

Фанаты Oasis, ставшие свидетелями трагического падения зрителя на концерте на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, назвали возможную причину несчастного случая. Об этом пишет The Guardian.

По данным лондонской полиции, в финале выступления группы мужчина в возрасте около 40 лет упал с высоты, спасти его не удалось.

Очевидцы Эмма и Майк, находившиеся в трех метрах от места приземления мужчины, сообщили, что он упал с верхнего яруса блока 511 в проход. Они предположили, что мужчина был пьян, и призвали «Уэмбли» пересмотреть правила безопасности и продажу алкоголя на стадионе.

«В течение всего концерта кругом лилось столько пива. Я была удивлена, что людям разрешили проносить напитки на трибуны. Пол был очень скользким», — вспоминает она.

По мнению женщины, на стадионе не хватало охранников, которые бы обеспечивали безопасность людей в проходах.

52-летний Джон, водитель-экспедитор из Оксфорда, также отказавшийся назвать свое полное имя, в свою очередь, подтвердил, что много фанатов перегибались через балкон из блока 511, с которого упал мужчина.

Инцидент произошел на концерте-воссоединении Oasis 2 августа.

Ранее группа Oasis возглавила британские хит-парады со своим дебютным альбомом 1991 года Definitely Maybe.

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