Дебютный альбом Oasis возглавил чарты через 30 лет после выхода

Дебютный альбом британской группы Oasis «Definitely Maybe» возглавил британские чарты спустя 30 лет после выхода. Об этом сообщило издание Billboard.

После объявления о воссоединении группы продажи альбома выросли на 408%, из них половина — виниловые пластинки. На первое место Oasis вышли и по продажам винила в Британии.

В переиздание дебютного альбома вошел ранее не издававшийся материал, отрывки из записей Sawmills и альтернативное демо Sad Song.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.

27 августа стало известно, что группа воссоединится спустя 15 лет и даст несколько концертов. Концертный тур пройдет в период с 4 июля по 17 августа 2025 года в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Все 1,4 млн билетов раскупили за 10 часов.

Ранее в Британии обрушились сайты по продаже билетов на фоне воссоединения группы Oasis.