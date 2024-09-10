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Дебютный альбом Oasis возглавил чарты через 30 лет после выхода

Группа Oasis возглавила британские хит-парады с дебютным альбомом Definitely Maybe

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Wikimedia Commons

Дебютный альбом британской группы Oasis «Definitely Maybe» возглавил британские чарты спустя 30 лет после выхода. Об этом сообщило издание Billboard.

После объявления о воссоединении группы продажи альбома выросли на 408%, из них половина — виниловые пластинки. На первое место Oasis вышли и по продажам винила в Британии.

В переиздание дебютного альбома вошел ранее не издававшийся материал, отрывки из записей Sawmills и альтернативное демо Sad Song.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.

27 августа стало известно, что группа воссоединится спустя 15 лет и даст несколько концертов. Концертный тур пройдет в период с 4 июля по 17 августа 2025 года в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Все 1,4 млн билетов раскупили за 10 часов.

Ранее в Британии обрушились сайты по продаже билетов на фоне воссоединения группы Oasis.

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