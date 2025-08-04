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Мужчина не выжил после падения на концерте Oasis

Врачи не спасли мужчину, упавшего во время концерта Oasis
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Suzanne Plunkett/Reuters

В Лондоне мужчина не выжил после падения на концерте британской рок-группы Oasis. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел на стадионе «Уэмбли» 2 августа. Полиция и работники скорой помощи после сигнала о происшествии обнаружили в зале мужчину в возрасте около 40 лет с травмами, характерными для падения. Врачи его спасти не смогли.

«На стадионе было многолюдно, и мы полагаем, что, вероятно, несколько человек стали свидетелями инцидента или, возможно, сознательно или нечаянно сняли его на видеокамеру мобильного телефона», — обращается к посетителям концерта лондонская полиция с просьбой поделиться запиями.

В заявлении, опубликованном People, группа Oasis выразила соболезнования семья мужчины.

В полиции добавили, что семья мужчины проинформирована о случившемся, с его близкими работают специалисты.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.

В июле на концертах Oasis в Манчестере задержали 15 человек за попытку попасть на мероприятие с фальшивыми билетами. У большей части нарушителей возникли проблемы с законом из-за фальшивых билетов. Остальных забрали в участок за попытку напасть на полицейских.

Ранее группа Oasis возглавила британские хит-парады со своим дебютным альбомом 1991 года Definitely Maybe.

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